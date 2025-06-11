iOS 26 ile kamera uygulaması değişiyor: İşte yeni tasarım

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Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte iPhone'lardaki Kamera uygulaması için yenilenen arayüzünü duyurdu.

Teknoloji devi, bu yeniden tasarımın en sık kullanılan özellikleri daha erişilebilir ve sezgisel hale getirmeye odaklandığını belirtti.

DAHA BASİT VE ERİŞİLEBİLİR ANA EKRAN

Yeni arayüzde, kameranın ana ekranı artık temel Fotoğraf ve Video modlarına öncelik veriyor. Bu, kullanıcıların en çok ihtiyaç duyduğu iki moda anında erişimini sağlıyor.

Sinematik, Portre ve Ağır Çekim gibi diğer çekim seçeneklerine ise artık ana modların bulunduğu şeritte sola veya sağa kaydırarak kolayca ulaşılabiliyor. Apple, bu değişikliğin görsel karmaşayı en aza indirmeyi amaçladığını söylüyor.

GELİŞMİŞ KONTROLLER VE AYARLARA HIZLI ERİŞİM

Güncellenen iOS 26 Kamera arayüzü, kullanıcıların kamera ayarları üzerindeki kontrolünü de iyileştiriyor.

Kullanıcılar, artık herhangi bir mod içerisinde yukarı kaydırarak Pozlama, Zamanlayıcı ve Diyafram gibi ilgili ayarlara hızlıca erişebiliyor.

Ayrıca, çözünürlük ve kare hızı gibi teknik kontroller ekranın üst kısmına taşındı.

Flaş ve Gece Modu geçiş düğmelerinin de yer aldığı bu simgelere uzun basıldığında, daha detaylı ayarlamalar için genişletilmiş yapılandırma menüleri açılıyor.

Yeni kamera güncellemesinin, eylül ayında yayınlanacak iOS 26 ile birlikte iPhone'lara sunulması bekleniyor.