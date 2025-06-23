iOS 26 yeni batarya özelliği sadece belirli iPhone'larda kullanılabilecek

Apple'ın WWDC 2025'te tanıttığı iOS 26 güncellemesi, "Uyarlanabilir Güç Modu" adında kullanıcıların çok işine yarayacak yeni bir batarya özelliği içeriyordu.

Ancak gelen son bilgiler, bu özelliğin güncellemeyi alacak tüm iPhone modelleri için geçerli olmayacağını gösteriyor.

"UYARLANABİLİR GÜÇ MODU" YALNIZCA İPHONE 15 PRO VE ÜSTÜNDE OLACAK

iOS 26'nın beta sürümünden edinilen bilgilere göre, "Uyarlanabilir Güç Modu" özelliği yalnızca iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max ve tüm iPhone 16 serisi modellere sunulacak.

Bu, iPhone 11'den standart iPhone 15'e kadar olan ve iOS 26 güncellemesini alacak diğer tüm modellerin bu yeni pil tasarrufu özelliğinden yararlanamayacağı anlamına geliyor.

Bu kısıtlamanın temel nedeni ise özelliğin yapay zeka destekli olması. Yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modeller, bu özelliğin gerektirdiği gelişmiş yapay zeka işlevlerini destekleyen donanıma sahip.

YENİ ÖZELLİK NASIL ÇALIŞIYOR

Yeni iOS 26 batarya özelliği, telefonunuzun kullanım alışkanlıklarını takip ederek çalışıyor.

Sistem, gerekli gördüğü anlarda parlaklığı düşürme veya bazı arka plan işlevlerini kapatma gibi performans değişikliklerini otomatik olarak yaparak pil ömrünü akıllıca uzatabiliyor.

Bu, kullanıcının manuel olarak Düşük Güç Modu'nu açmasına gerek kalmadan, telefonun kendi kendine en verimli şekilde çalışmasını sağlıyor.

Ancak bu akıllı özellikten, belirtildiği gibi sadece en yeni iPhone sahipleri faydalanabilecek.