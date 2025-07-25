iOS 26'nın herkese açık beta sürümü yayınlandı: Nasıl yüklenir

Apple, iPhone kullanıcılarının merakla beklediği iOS 26 güncellemesinin ilk herkese açık beta sürümünü kullanıma sundu.

iPhone 11 ve daha yeni bir modele sahip olan herkes, bu beta sürümünü indirerek sonbahardaki resmi çıkış öncesinde yeni özellikleri deneyimleyebilir.

ÖNE ÇIKAN YENİLİKLER NELER

Yeni beta, iOS 26'nın en çok konuşulan özelliği olan "Liquid Glass" adlı yeni, şeffaf ve dinamik arayüz tasarımını deneme imkanı sunuyor.

Bunun yanı sıra, Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle desteklenen Genmoji ve akıllı bildirim özetleri gibi yenilikler de beta sürümünde yer alıyor.

UYGULAMALARDA DİKKAT ÇEKEN GÜNCELLEMELER

Mesajlar uygulamasına grup sohbetleri için arka plan özelleştirme gibi yeni seçenekler eklenirken, Telefon uygulaması da "Hold Assist" ile telefonu sizin yerinize bekletme gibi akıllı özellikler kazanıyor.

Apple ayrıca, oyunları tek bir yerde toplayan yeni "Games" uygulamasını da bu sürümle test etmeye başladı.

iOS 26 BETA NASIL YÜKLENİR

Öncelikle Apple'ın beta programına kaydolmanız gerekiyor. Kaydolduktan sonra şu adımları izleyin:

Ayarlar>Genel>Yazılım Güncelleme>Beta Güncellemeleri​ adımını izleyin.

iOS 26 Beta'yı seçin ve yükleyin.