iPhone 12 mini artık daha az üretilecek

Apple, beklentileri karşılayamayan iPhone 12 mini üretimini yavaşlatma kararı aldı.

Apple'ın, geçtiğimiz yıl ekim ayında tanıttığı iPhone 12 serisinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 12 mini, 10 bin liradan başlayan fiyatlarla 23 Aralık'ta Türkiye'de satışa çıkmıştı.

Apple, iPhone 12 ile benzer donanım özelliklerine sahip iPhone 12 mini modeline oldukça güvenmesine rağmen gelen satış rakamları pek de iç açıcı değil.

SATIŞ BEKLENTİLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Satış rakamları çok düşük kalan iPhone 12 mini, serinin toplam satış rakamlarını da aşağıya çekiyor. Yılın ilk yarısında Apple, toplamda 75 milyon adet iPhone satışı bekliyor. Ancak bu rakam, bir önceki döneme göre yüzde 20 daha düşük. Bu düşüşün tek sorumlusu ise gölgede kalan iPhone 12 mini.

DAHA AZ ÜRETİLECEK

Gelen bilgilere göre yılın ilk yarısı için iPhone 12 mini üretimi, büyük oranda düşürüldü. Hatta bazı bileşenlerin siparişlerinin tamamen iptal edildiği de söyleniyor.

iPhone 12 mini modelinin küçük ekrana sahip olması ve bu segmentte iPhone SE 2020 modelinin de yer alması, tüketicilerin mini modeline ilgi göstermemesine neden oluyor.

Bu nedenle 2021 yılında "iPhone 13 mini" modelinin tanıtılmayacağı tahmin ediliyor.