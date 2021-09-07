iPhone 13 işlemci grafik testinden tam not aldı

Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı iPhone 13, Manhattan 3.1 GPU kıyaslama testinden başarılı bir sonuç elde etti.

Apple'ın önümüzdeki hafta tanıtmaya hazırlandığı yeni iPhone 13 modelleri, gücünü Apple'ın kendi işlemcisi A15 Bionic'ten alacak.

Yeni işlemcinin iPhone'larda nasıl bir performans sunacağı merak konusu olurken; Apple A15, Manhattan 3.1 grafik kıyaslama testine girdi.

YÜZDE 13,7 DAHA HIZLI

Test sonucunda, iPhone 13 modellerinde kullanılacak olan A15 yonga setindeki grafik performansının, geçen yılki A14 Bionic'ten yüzde 13.7 daha hızlı olduğu ortaya çıktı.

Yayınlanan verilere göre Apple A15 çipi, Manhattan 3.1 GPU kıyaslamasındaki ilk testinde saniyede 198 FPS değerine ulaşmayı başardı. Sonraki testlerde ise 140 ila 150 FPS arasında sonuçlar elde edildi.

Karşılaştırma için, A14 Bionic'le çalışan iPhone 12 ise Manhattan 3.1 karşılaştırmasında 170,7 FPS'ye ulaşmıştı.

Uzun süreli GPU yükü altında hızdaki düşüşe rağmen, Apple'ın yeni çipi eskisine göre çok daha iyi performans sergiliyor.

Aynı zamanda bu test, temmuz ayında üretilen A15 işlemcisi üzerinde gerçekleştirildi. Bu nedenle işlemcinin son sürümde daha iyi performans sunacağını söyleyelim.

Apple'ın iPhone 13 tanıtım etkinliğinde, A15 Bionic işlemcisi hakkında daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.