iPhone 14 modelleri bu akşam tanıtılacak

Apple, bu akşam düzenleyeceği sunum etkinliğinde yeni iPhone modellerini görücüye çıkaracak.

Apple, daha önce iPhone 14 tanıtım tarihini 7 Eylül olarak açıklamıştı. Beklenen gün geldi ve şirket, bu akşam TSİ 20.00'de düzenleyeceği etkinlikte yeni modellerini tüm dünyaya tanıtacak.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max (veya plus), iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

iPhone 14 beklenen özellikler

Analist Ming-Chi Kuo'nun aktardığına göre, bu yıl iPhone 14 Pro modelleri daha büyük piksellere sahip yeni ultra geniş lense sahip olacak.

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde göreceğimiz yeni ultra geniş açı lens, daha büyük sensörle gelecek. Bu sayede kamera, düşük ışık koşullarında daha fazla detay ve ışık yakalayacak.

Yeni iPhone 14 Pro ve Pro Max'te 8K video çekim imkanı tanıyan 48 megapiksel ana kamera yer alacak.

Kamera maliyeti artacak

Kuo'nun belirttiğine göre, eklenen yeni bileşenerle birlikte kamera tarafındaki maliyet yüzde 70 oranında artacak. iPhone 14 Pro modellerindeki ultra geniş açı kamera bileşenleri ise Sony, Minebea, VCM, Largan ve LG Innotek tarafından tedarik edilecek.

iPhone 14'te uydu iletişim dönemi

Apple’ın uzun süredir kapalı kapılar ardında geliştirdiği uydu üzerinden iletişim teknolojisi, iPhone 14 serisinin bazı modellerinde karşımıza çıkabilir.

Uydu bağlantısı, telefonların çekmediği yerlerde, Dünya’nın yörüngesinde yer alan iletişim uydularını kullanarak, hücresel bağlantı olmadan kesintisiz iletişim kurulmasına imkan tanıyor.

Geçtiğimiz günlerde Apple’ın yeni telefonları için uydu iletişim konusunda tecrübeli bir marka olan Globalstar ile anlaştığı iddia edilmişti.

Eğer bu anlaşma iddiaları ve uydu bağlantısı özelliğinin iPhone 14 ile geleceği doğruysa; yeni modeller, yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek bir uydu iletişim altyapısına sahip olacak.

Ayrıca, Apple'ın bazı perakende çalışanlarına 16 Eylül Cuma günü yeni ürünlere hazırlanmalarını söylediği belirtiliyor. Bu da iPhone 14 modellerinin bu tarihte satışa çıkabileceğini gösteriyor.

Son olarak, ekim ayında düzenlenecek başka bir sunumda yeni uygun fiyatlı iPad, güncellenmiş iPad Pro modelleri ve Mac Pro’nun tanıtılması bekleniyor.

Apple'ın düzenleyeceği etkinlikle ilgili son gelişmeleri, bu akşam 20.00'den itibaren sizlerle paylaşacağız.



