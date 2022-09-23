iPhone 14 modelleri Türkiye'de satışa çıktı

iPhone 14 modelleri, ülkemizde satışa açıldı. İşte iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Daha önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple; iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıktı.

iPhone 14 serisi Türkiye'de satışta

En düşük modeli 30 bin 999 TL'ye satılan iPhone 14 serisi, ülkemizde resmi olarak satışa sunuldu.

Yeni iPhone 14 serisinin standart modeli için teslimat tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor. Ancak Apple'ın internet sitesinden iPhone 14 Pro ya da Pro Max satın alırsanız, 6-7 hafta içinde teslim alabileceksiniz.

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları

iPhone 14 128GB - 30 bin 999 TL

iPhone 14 256GB - 33 bin 599 TL

iPhone 14 512GB - 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus 128GB - 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus 256GB - 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus 512GB - 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 128GB - 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro 256GB - 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro 512GB - 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro 1TB - 53 bin 199 TL