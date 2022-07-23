iPhone 14 üretimi için tedarikçi sayısı artıyor

Apple, iPhone 14'ün üretiminde yaşanabilecek tedarik sorunlarını çözmek için yeni bir tedarikçi ile anlaştı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone 14 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirket; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle müşterilerinin karşısına çıkacak.

Küresel pazarda yaşanan tedarik sıkıntılarını azaltmak için çalışmalarını hızlandıran Apple, şimdiden yeni önlemler almaya başladı.

iPhone 14 üretimi için yeni tedarikçi

Güvenilir analist Ming-Chi Kuo, Çinli entegre devre üreticisi SG Micro'nun üst düzey iPhone 14 modelleri için kalite onayından geçtiğini ve Apple’ın tedarikçi listesine eklendiğini bildirdi.

Bununla birlikte, iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri, Çinli üreticinin batarya ve voltaj seviyesini kontrol eden entegre devrelerini kullanacak.

Öte yandan SG Micro, Apple’ın üst düzey cihazları için ilk kez parça tedariki sağlayacak. Bu durum, Çinli firmanın satışlarını da artıracak.