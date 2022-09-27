iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 15 Ultra modeli gelebilir

Apple, iPhone 15 serisinde 'Pro Max' modelinin yerine 'Ultra' modeline yer vermeye hazırlanıyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda düzenlediği etkinlikte merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

Şirketin bu yıl "Ultra" ismine sahip bir model tanıtması bekleniyordu. Ancak bu model, iPhone değil Apple Watch oldu.

Apple Watch Ultra isimli yeni bir akıllı saat tanıtan Apple, bu ismi gelecek yıl tanıtacağı iPhone 15 modellerinde de kullanabilir.

iPhone 15 Ultra, Pro Max'in yerini alacak

Teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisinde 'Pro Max' modelinin yerine 'Ultra' modeline yer vermeye hazırlanıyor.

ABD’li üretici, belirli aralıklarla satış rakamlarından veya isim açısından ömrünü tamamlandığını düşündüğü modeller üzerinde değişiklikler yapıyor.

Örneğin bir önceki seride olan iPhone 13 mini modeli, bu yıl karşımıza çıkmadı. Şirketin, iPhone 15 serisinde en güçlü modeline Ultra ismini verecek olması, şimdiden raporlarda yer almaya başladı.