iPhone 16, ilk çeyrekte en çok satan akıllı telefon oldu

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Apple'ın iPhone 16 modeli, 2025 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon satışlarında liderliği ele geçirdi.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan rapor, iki yıl aradan sonra ilk kez bir iPhone baz modelinin yılın ilk çeyreğinde bu başarıyı yakaladığını ortaya koydu.

Raporda ayrıca, yakın zamanda piyasaya sürülen iPhone 16e modelinin de iyi bir performans sergileyerek mart ayı uluslararası sıralamasında altıncı sıraya yükseldiği belirtiliyor.

PAZARDAKİ DİĞER ÖNEMLİ OYUNCULAR

Samsung'un Galaxy S25 Ultra modeli de 2025'in ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 telefon listesine girmeyi başardı ancak bir önceki modeli S24 Ultra kadar güçlü bir performans sergileyemedi. Yeni model, küresel sıralamada birkaç basamak gerileyerek yedinci sırada yer aldı.

Xiaomi'nin bütçe dostu Redmi 14C modeli ise raporda dikkat çeken bir diğer telefon oldu. İlk 10'daki tek Apple veya Samsung dışı model olan Redmi 14C, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika gibi bölgelerde önemli satış başarıları elde etti.

BÜTÇE DOSTU TELEFONLARIN YÜKSELİŞİ

Counterpoint Research raporu, uygun fiyatlı akıllı telefonların pazarda giderek daha fazla ilgi gördüğünü de vurguluyor.

Fiyatı 100 doların altında olan telefonlar, 2025'in ilk çeyreğinde en hızlı büyüyen segment olarak öne çıktı ve küresel akıllı telefon satışlarının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturdu.

Bu durum, üst düzey telefonların pazardaki hakimiyetini sürdürmesine rağmen, birçok tüketicinin artık gösterişli özellikler yerine fiyat-performans odaklı telefonları tercih ettiğini gösteriyor. Bu trendin önümüzdeki dönemlerde de devam etmesi bekleniyor.