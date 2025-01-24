iPhone 16 modellerinin satış rakamları alarm veriyor

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Apple, iPhone 16 serisiyle beklediği başarıyı yakalayamadı.

Consumers Intelligence Research Partners (CIRP) tarafından yapılan araştırmaya göre, iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri, düşük satış rakamlarıyla dikkat çekiyor.

İPHONE 16 SERİSİNİN SATIŞLARI

Aralık 2024 çeyreğinde iPhone 16 serisi, ABD'deki toplam iPhone satışlarının yüzde 68'ini oluşturdu. Bu oran, iPhone 15 serisinin Aralık 2023 çeyreğinde elde ettiği yüzde 65'lik paydan biraz daha yüksek.

Ancak, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin satışları, son beş yılın Aralık çeyreklerindeki en düşük seviyede kaldı.

iPhone 16 Pro modelleri, ABD'deki iPhone satışlarının sadece yüzde 39'unu oluşturdu.

APPLE INTELLIGENCE ETKİSİ

CIRP, iPhone 16 serisindeki düşük Pro modeli satışlarının Apple Intelligence yapay zeka özelliklerinin eksikliğinden kaynaklanabileceğini öne sürdü. iPhone 16, Apple Intelligence destekleyen en uygun fiyatlı iPhone modeli.

iPhone 14 gibi eski iPhone modelleri, 2024 yılında daha yüksek satış rakamlarına ulaştı. Bu durum, Apple'ın yeni modellerinin yeterince cazip olmadığını gösteriyor olabilir.

CIRP, iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinin düşük satışlarının, kullanıcıların iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerini beklemesinden kaynaklanabileceğini de belirtti.