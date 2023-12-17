iPhone 16 modellerinin tasarımları ortaya çıktı: İşte yeni kamera düzeni! iPhone 16 ve 16 Pro'ya ait olduğu iddia edilen prototip görüntüleri internete sızdı. Apple mühendisleri, şimdilerde tasarımı netleştirmek için çalışmalar yürütüyor.

ensonhaber.com

Henüz iPhone 15 modellerinin tanıtılması üzerinden çok zaman geçmedi. Ancak şimdiden gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar gelmeye başladı.

Tasarım sürecinin henüz çok başındayız. Gelen bilgilere göre, Apple mühendisleri şimdiden 3 farklı prototip üzerinde çalışıyor ve işlevselliklerini test ediyor.

iPhone 16'nın tasarımı çoğu açıdan iPhone 15'e benzeyebilir. MacRumors tarafından elde edilen dahili belgelere göre, temel farklılıklar kamera merceği düzeni ve düğme tasarımlarında olacak.

Buna göre, iPhone 16'nın ön yüzü değişmeden kalırken, daha farklı kamera ve düğme tasarımı karşımıza çıkabilir.

Yeni kamera tasarımı

Arka kamera sensörlerine baktığımızda, Apple'ın farklı tasarımlar test ettiğini görüyoruz. Bu tasarımlardan ilki, iPhone 15 modellerine benziyor. Diğerinde ise özellikle iPhone X'e benzer bütünleşik bir tasarım tercih ediliyor.

Diğer önemli fark ise düğme düzenleri ve tasarımlarında yatıyor. Aşağıda gösterildiği gibi ses ve işlem düğmeleri sol tarafta kalıyor, ancak Apple her biri için iki stil denemesi yapıyor. Bu varyasyonlar kullanıcılara daha sezgisel ve rahat bir arayüz sunabilir.

Apple, tasarım sürecinin henüz çok başında ve iPhone 16 serisi için önümüzdeki bir yıla yakın bir süre var. Bu nedenle, asıl tasarımların değişiklik gösterebileceğini belirtmemiz gerekiyor.