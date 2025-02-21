iPhone 16e modelinde yüksek hızlı 5G desteği bulunmuyor

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Apple'ın yeni uygun fiyatlı telefonu iPhone 16e, mmWave 5G desteği olmadan piyasaya sürüldü.

Bu, telefonun süper hızlı 5G bağlantı hızlarından yararlanamayacağı anlamına geliyor.

MMWAVE NEDİR

mmWave, milimetre dalga olarak da bilinen ve 24 GHz ile 100 GHz arasındaki frekansları kullanan bir 5G teknolojisi.

Çok yüksek hızlar ve düşük gecikme süresi sunan mmWave, yoğun nüfuslu alanlarda ve stadyumlar gibi yerlerde kullanılıyor.

iPhone 16e, Apple tarafından tasarlanan C1 adlı modemi kullanıyor. Bu modem, güç tasarrufu konusunda başarılı olsa da mmWave'i desteklemiyor.

Apple, C1 modeminin hızlı ve güvenilir 5G bağlantısı sunduğunu ve mmWave eksikliğinin büyük bir sorun olmadığını savunuyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone 16e, mmWave desteği dışında birçok özellikle geliyor. Uydu iletişimi, Wi-Fi 6, A18 Bionic işlemci ve Apple Intelligence gibi özellikler, telefonun dikkat çekici noktaları arasında.