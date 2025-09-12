iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro: Hangisini satın almak daha mantıklı

Apple'ın yeni iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro modellerini tanıtmasıyla birlikte birçok kullanıcı, hangi modelin kendisi için daha uygun olduğunu düşünmeye başladı.

Her iki telefon da yeni A19 Pro çip ve yüksek tazeleme hızına sahip ProMotion ekranlar gibi pek çok ortak özelliğe sahip olsa da aslında çok farklı kitlelere hitap ediyor.

Pro modeli her zamanki gibi "tavizsiz" bir amiral gemisi olmayı hedeflerken, Air modeli ise inceliği her şeyin önüne koyan bir "moda ikonu" olarak konumlandırılıyor.

İki model arasında sadece 100 dolarlık bir fiyat farkı olması ise kararı daha da zorlaştırıyor.

Gelin, bu iki yeni iPhone arasındaki temel farklara dalarak hangisinin sizin için doğru olduğuna karar vermenize yardımcı olalım.

BOYUT VE AĞIRLIK: İNCELİK Mİ, KOMPAKTLIK MI

iPhone 17 Air, 5.6mm'lik kalınlığıyla Apple'ın bugüne kadarki en ince telefonu ünvanını alıyor. Buna karşılık, iPhone 17 Pro 8.75mm kalınlığında; yani Air'den 3mm'den daha kalın! iPhone 17 Air, titanyum kasası sayesinde 165 gramlık ağırlığıyla da oldukça hafif.

Ancak ilginç bir şekilde, iPhone 17 Air 6.5 inçlik daha büyük bir ekrana sahipken, iPhone 17 Pro 6.3 inçlik daha kompakt bir ekran sunuyor.

Kısacası, iPhone 17 Air'i satın almanızın temel nedeni, onun süper ince tasarımı ve tüy gibi hafifliği olacaktır.

EN BÜYÜK AYRIM: KAMERALAR

İki model arasındaki en büyük ve en belirleyici fark, kamera sistemlerinde yatıyor. iPhone 17 Pro, her biri 48MP çözünürlüğünde olan üçlü bir arka kamera sistemine ("Pro Fusion") sahip ve .5x, 1x, 2x, 4x ve 8x gibi geniş bir optik yakınlaştırma aralığı sunuyor.

Ayrıca makro fotoğrafçılık, ProRAW formatı ve 4K 120fps'ye kadar Dolby Vision video kaydı gibi profesyonel özelliklere de sahip.

iPhone 17 Air ise bu konuda büyük bir taviz vererek, sadece 1x ve 2x optik yakınlaştırma sunan tek bir 48MP'lik ana kameraya sahip.

Hatta bu modelde, standart iPhone 17'de bile bulunan ultra geniş açılı (.5x) lensin olmaması dikkat çekiyor.

Video kaydı da Pro'nun yeteneklerinin gerisinde kalıyor. Kısacası, uzun zoom, ultra geniş açılı çekimler veya en üst düzey video kalitesi istiyorsanız, bu telefonu tercih etmemelisiniz.

PİL ÖMRÜ: DAYANIKLILIK MI, AKSESUAR MI

Pil ömrü de önemli bir ayrım noktası. Apple, iPhone 17 Pro'nun 33 saate kadar video oynatma süresi sunacağını iddia ederken, bu süre iPhone 17 Air'de 27 saat olarak belirtiliyor.

Ayrıca iPhone 17 Pro, 40 watt'lık bir şarj cihazıyla sadece 20 dakikada yüzde 50 şarj olabilirken, Air'in aynı seviyeye ulaşması 30 dakika sürüyor.

Apple, Air'in daha kısa pil ömrü için bir çözüm sunuyor: 99 dolarlık bir MagSafe batarya aksesuarı. Ancak bu aksesuar, telefonunuzun en büyük özelliği olan ultra ince tasarımını ortadan kaldırıyor.

FİYAT FARKI VE SEÇİM

iPhone 17 Air, 256GB'lık başlangıç modeli için 999 dolarlık bir fiyat etiketine sahipken, iPhone 17 Pro'nun 256GB'lık başlangıç fiyatı ise sadece 100 dolar daha fazla, yani 1.099 dolar.

Öte yandan, iPhone 17 Air ülkemizde 97 bin 999 TL'lik bir fiyat etiketine sahipken, iPhone 17 Pro 107 bin 999 TL'den başlıyor.

Bu fiyat farkı, Pro modelinin sunduğu çok daha üstün kamera ve batarya avantajları göz önüne alındığında, birçok kullanıcı için kararı Pro lehine çevirebilir.

Sonuç olarak, iPhone 17 Air etkileyici derecede ince ve şık bir "moda ikonu" olsa da bu zarafet için kamera ve batarya ömründen ciddi tavizler vermeniz gerekiyor.

iPhone 17 Pro ise daha kalın ve ağır olmasına rağmen, çok daha yetenekli kamerası ve daha uzun pil ömrüyle "tavizsiz" bir amiral gemisi deneyimi sunuyor. Karar, önceliğinizin estetik mi yoksa işlevsellik mi olduğuna bağlı.