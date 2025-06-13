iPhone 17 ekran yenileme hızları doğrulandı

Haber Merkezi

Apple'ın önümüzdeki eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 serisi hakkında önemli sızıntılar ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre Apple, standart modellerde uzun süredir eleştirilen 60Hz ekranlardan vazgeçerek tüm seride yüksek yenileme hızına sahip ekranlar sunacak ve A19 Pro işlemciyle performans çıtasını yükseltecek.

TÜM MODELLERE YÜKSEK YENİLEME HIZLI EKRAN

Tedarik zincirine yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Apple nihayet tüm iPhone 17 serisinde 60Hz ekranları terk ediyor.

Standart model ve yeni iPhone 17 Air'in, 120Hz'e kadar değişken yenileme hızı sunan LTPO "ProMotion" ekranlara sahip olmayabileceği ancak 90Hz veya sabit 120Hz gibi daha yüksek bir yenileme hızına sahip olacağı belirtiliyor.

Bu, Apple'ın standart modellerde de daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunacağı anlamına geliyor. Bu değişiklik, Android rakiplerinin yıllardır sunduğu bir özellik olduğu için uzun zamandır bekleniyordu.

A19 PRO İŞLEMCİ PERFORMANSI RAKİPLERİNİ GEÇİYOR

Aynı kaynak, Apple'ın yaklaşan A19 Pro yonga setinin performans puanlarını da sızdırdı.

İddiaya göre A19 Pro, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdekte 4 binin, çoklu çekirdekte ise 10 binin üzerinde puan alacak.

Bu rakamlar, A18 Pro'nun (sırasıyla 3 bin 539 ve 8 bin 772) ve Samsung Galaxy S25 serisine güç veren Snapdragon 8 Elite işlemcinin (sırasıyla 2 bin 887 ve 9 bin 525) skorlarından belirgin şekilde daha yüksek.

Eğer bu sızıntılar doğru çıkarsa, iPhone 17 Pro modelleri performans konusunda rakiplerine karşı büyük bir üstünlük sağlayacak.