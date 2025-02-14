iPhone 17 modellerinde dinamik ada küçülecek

Haber Merkezi

Apple'ın merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu iPhone 17 Pro Max, tasarım değişiklikleriyle gelecek.

Sızıntılara göre, iPhone 14 Pro'dan beri aynı kalan Dinamik Ada, yeni modelde daha küçük olacak.

METALENS TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Apple'ın Dinamik Ada'yı küçültmek için metalens teknolojisini kullanacağı iddia ediliyor. Metalensler, ışığı manipüle etmek için nanoyapılı malzemeler kullanan düz ve hafif lenslerdir. Bu sayede, geleneksel kavisli lenslere göre daha az yer kaplarlar.

FACE ID SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK

Digital Chat Station adlı güvenilir bir sızıntı kaynağı, iPhone 17 Pro Max'in Face ID sisteminde metalens kullanacağını ve bu sayede Dinamik Ada'nın boyutunun küçüleceğini iddia etti.

Ayrıca, bu teknolojinin gelecekteki iPad Pro ve katlanabilir iPad modellerinde de kullanılabileceği belirtiliyor.

Apple'ın nihai hedefi, Face ID sistemini ekranın altına yerleştirmek. Ancak, Digital Chat Station'a göre bu hedefe ulaşmak için birkaç nesil daha geçmesi gerekecek.

DAHA İNCE ÇERÇEVELER VE YENİ TASARIM

iPhone 17 Pro Max'in, daha ince çerçevelere ve yeni bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Sızıntılara göre Apple; eğimli kenarlar, Pixel tarzı kamera çubuğu, alüminyum yan çerçeveler ve yarı alüminyum, yarı cam arka tasarım gibi değişiklikler üzerinde çalışıyor.

DİĞER BEKLENEN ÖZELLİKLER

iPhone 17 Pro Max'in, 48 MP periskop kamera ve 48 MP ön kamera gibi yeni özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, iPhone 17 serisinde Plus modelinin yerini alacak olan iPhone 17 Air adlı yeni bir modelin de tanıtılması planlanıyor.