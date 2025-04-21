iPhone 17 Pro, farklı renkli kasalarda böyle görünecek

Haber Merkezi

Bazı Apple kullanıcıları, şirketin iPhone 17 serisinde hedeflediği yenilenmiş tasarım konusunda henüz tam olarak ikna olmamış olabilir.

Ancak ortaya çıkan yüksek kaliteli render görselleri, pek çok kişinin fikrini değiştirecek gibi görünüyor, çünkü yeni iPhone modelleri oldukça etkileyici bir görünüme sahip.

Uzun yıllardır benzer bir tasarım dilini benimseyen Apple, yeni amiral gemisi telefonlarının arka yüzünde önemli değişikliklere gidiyor.

YENİ KAMERA TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, markanın ikonikleşmiş üçlü kamera kurulumunu koruyacak olsa da bu kameralar çok daha büyük bir kamera adası içerisinde konumlanacak.

Google Pixel 9 ve önceki modellerinden ilham alınmış gibi duran bu tasarım, online platformlarda farklı yorumlara yol açtı.

Yeni yayınlanan render görselleri ise, bu telefonların canlı renkli kılıflarla birleştiğinde ne kadar şık görünebileceğini gözler önüne seriyor.

ALTERNATİF İPHONE MODELLERİ DE GELİYOR

Ancak bu yeni kamera adası tasarımı her kullanıcının beğenisini kazanmayabilir ve Apple da bunun farkında.

Bu nedenle, standart model olan iPhone 17'nin yanı sıra, hakkında çeşitli söylentiler dolaşan yeni iPhone 17 Air modeli de kullanıcılara sunulacak.

Standart iPhone 17 modelinin, temel model olan iPhone 16 ile benzer bir görünümü koruyacağı belirtiliyor.

Öte yandan, sızdırılan bir iPhone 17 Air render görseli, daha büyük ancak çok daha ince ve zarif bir kamera adası tasarımını ortaya koyuyor.