iPhone 17 Pro Max'in batarya kapasitesi ortaya çıktı

Apple'ın yeni nesil amiral gemisi olması beklenen iPhone 17 Pro Max modeli hakkında önemli bir sızıntı ortaya çıktı.

Güvenilir kaynaklar, cihazın batarya kapasitesinin 5.000 mAh olacağını ve bu sayede şimdiye kadarki en büyük bataryalı iPhone ünvanını alacağını iddia ediyor.

ÖNCEKİ MODELLERE GÖRE ÖNEMLİ ARTIŞ

Sızdırılan 5.000 mAh'lik kapasite, bir önceki model olan iPhone 16 Pro Max'in 4.676 mAh'lik bataryasına göre önemli bir artış anlamına geliyor.

Bu kapasite artışının, yeni A19 Pro çipin verimliliği ile birleşerek telefonun pil ömrünü minimum 35 saate çıkarabileceği tahmin ediliyor.

APPLE'IN OPTİMİZASYON FARKI

Apple, Android rakiplerine göre genellikle daha düşük mAh değerine sahip piller kullansa da, donanım ve yazılım optimizasyonu sayesinde daha iyi pil performansı sunabiliyor.

Bu nedenle, 5.000 mAh gibi rekor bir kapasiteye ulaşılması, yeni modelin pil ömrü konusunda çok iddialı olacağına işaret ediyor.