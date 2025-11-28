iPhone Air bekleneni veremedi: Çinli markalar ince telefon üretme planlarını askıya alıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Asya kaynaklı raporlara göre, Apple'ın eylül ayında piyasaya sürdüğü iPhone Air modeli, teknoloji dünyasında beklenen etkiyi yaratamadı.

Cihazın hayal kırıklığı yaratan satış performansı, sadece Apple'ı değil, ultra ince telefon trendine girmeyi planlayan Çinli rakiplerini de strateji değiştirmeye zorladı.

RAKİPLER PROJELERİ DURDURUYOR

iPhone Air'ın başarısızlığı üzerine Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi büyük üreticilerin, Apple'a rakip olacak ultra ince model projelerini iptal ettiği veya dondurduğu bildiriliyor.

Özellikle Xiaomi'nin "gerçek bir Air modeli" planladığı, ancak bu gelişmeler üzerine projeyi durdurduğu konuşuluyor.

ÜRETİM HATLARI KAPATILDI

Apple'ın tedarik zincirinden gelen haberler de durumun ciddiyetini doğruluyor. Ana tedarikçilerden Foxconn'un iPhone Air için ayrılan üretim hatlarını kapattığı, Luxshare'in ise Ekim ayı sonunda üretimi durdurduğu belirtiliyor.

5,6 mm'lik inceliğiyle dikkat çeken iPhone Air, bu tasarıma ulaşmak için küçük batarya ve tek arka kamera gibi özelliklerden feragat etmişti.

Ancak 999 dolarlık başlangıç fiyatı, sadece 100 dolar farkla çok daha üstün özellikler sunan iPhone 17 Pro karşısında tüketicileri ikna etmeye yetmedi.

Apple'ın, yaşanan bu süreç üzerine ikinci nesil iPhone Air'ı erteleyerek cihazı çift kamera ve daha iyi pil ömrüyle yeniden tasarladığı iddia ediliyor.

Benzer bir kaderi paylaşan Samsung'un da Galaxy S25 Edge modelinin üretimini durdurduğu ve S26 Edge projesini iptal ettiği bildiriliyor.