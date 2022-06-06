iPhone fiyatlarına zam geldi

Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'deki tüm ürünlerine iki kez zam yapan Apple, yeniden fiyatları yükseltti.

Apple, bu akşam saat 20.00'de (Apple Worldwide Developer Conference -WWDC) Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın ilk etabını düzenledi.

Burada işletim sistemlerinin yeni sürümleri ve M2 işlemcisini kullanan cihazlarını tanıtan şirket, Türkiye'de sattığı tüm cihazlara zam yaptı.

En pahalı iPhone 32.999 TL oldu

Yapılan son zamlar sonrası en pahalı iPhone'nun başlangıç fiyatı 32.999 TL oldu.

Fiyatlar Apple'ın resmi sitesine yansıdı. Güncellenen rakamlara göre iPhone 13 Pro ile iPhone 13'ün fiyatları şu şekilde;

iPhone 13 mini - 20.999 TL

iPhone 13 - 22.499 TL

iPhone 13 Pro - 29.999 TL

iPhone 13 Pro Max - 32.999 TL

iPhone 13'ün zam önce ve sonrası fiyatı

128GB: 18.999 TL > 22.499 TL

256 GB: 20.799 TL > 24.499 TL

512 GB: 23.559 TL > 28.499 TL