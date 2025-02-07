iPhone kullananlar dikkat: App Store'da birçok zararlı uygulama keşfedildi

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Daha önce zararlı yazılımlardan uzak olduğu düşünülen App Store'a ilk kez zararlı uygulamalar sızdı. SparkCat adlı bir kötü amaçlı yazılım kampanyası, hem Android hem de iOS cihazlardaki kullanıcıları hedef alıyor.

UYGULAMALAR NASIL ÇALIŞIYOR

Bu zararlı uygulamalar, Google'ın ML Kit kütüphanesiyle oluşturulmuş bir OCR eklentisi kullanarak resimlerden metinleri okuyor ve ilgili anahtar kelimeleri içeren resimleri siber suçlulara gönderiyor.

Bu sayede, kripto cüzdan kurtarma ifadeleri, ekran görüntülerinde yakalanan mesajlar veya parolalar gibi hassas bilgiler çalınabiliyor.

HANGİ UYGULAMALAR ETKİLENDİ

Kaspersky tarafından tanımlanan etkilenen uygulamalar arasında yemek teslimat uygulaması ComeCome, ChatAi ve mesajlaşma uygulamaları WeTink ve AnyGPT yer alıyor. Bu uygulamaların bazıları hala Google Play ve App Store'da bulunabiliyor.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ

Telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri varsa, hemen silin. Kendinizi bu tür kötü amaçlı yazılımlardan korumak için, hassas veriler içeren ekran görüntülerini telefon galerinize kaydetmekten kaçının.

APPLE'IN GÜVENLİK İDDİASI SARSILDI

Bu olay, iPhone'ların Android telefonlardan daha güvenli olduğu iddiasını sarsmış durumda. Zararlı uygulamaların App Store'a sızması, Apple'ın güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına neden oldu.