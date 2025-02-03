iPhone kullananlara kötü haber: Yapay zekalı Siri 2026'ya ertelendi

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Apple kullanıcıları, iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılan Apple Intelligence yapay zeka platformunun tüm özelliklerinin kullanıma sunulmasını bekliyor.

Ancak, Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence'ın en önemli özelliklerinden biri olan yeni Siri'nin 2026 yılına kadar ertelenebileceğini açıkladı.

YENİ SİRİ'NİN ÖZELLİKLERİ

Apple, Siri'yi yapay zeka ile güçlendirerek daha akıllı ve yetenekli hale getirmeyi hedefliyor.

Yeni Siri, kullanıcıların sorularını daha iyi anlayabilecek, görevleri tamamlayabilecek ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapabilecek.

Apple Intelligence, iPhone 16 serisiyle birlikte tam olarak hazır değildi. Apple, yapay zeka özelliklerini kademeli olarak kullanıma sunuyor. Ancak, bu gecikmeler kullanıcıların Apple Intelligence'a olan ilgisini azaltabilir.

Samsung, Galaxy S25 serisiyle birlikte gelişmiş yapay zeka özellikleri sunuyor. Samsung'un Galaxy AI platformu, Apple Intelligence'a göre daha kapsamlı ve kullanışlı olabilir.

Apple, yapay zeka alanında rakipleriyle rekabet etmekte zorlanıyor. Şirketin Apple Intelligence'ı tamamlaması ve yeni Siri'yi piyasaya sürmesi zaman alabilir.