iPhone satışlarındaki düşüş, Apple hisselerine de yansıdı

Haber Merkezi

Apple, iPhone satışlarındaki düşüş ve Apple Intelligence yapay zeka özelliklerine olan ilginin azalması nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

iPhone satışları dünya genelinde yüzde 5 oranında azalırken, Apple hisseleri de yüzde 3 değer kaybetti.

APPLE INTELLIGENCE'IN EKSİKLİĞİ

iPhone 16, lansmanında Apple Intelligence özelliklerinin tamamını sunamamıştı. Apple, yapay zeka özelliklerini kademeli olarak yayınlamayı tercih etti ve en önemli özelliklerden biri olan yenilenmiş Siri, 2026 yılına ertelendi.

YAPAY ZEKA İLGİSİ AZALIYOR

Apple, iPhone 16'yı yapay zeka odaklı bir cihaz olarak tanıtmıştı. Ancak, kullanıcıların yapay zeka özelliklerine olan ilgisi beklenenden düşük oldu.

Birçok kullanıcı, yapay zekanın iPhone deneyimine önemli bir katkı sağlamadığını düşünüyor.

iPhone 16, Apple Intelligence eksikliğinin yanı sıra sınırlı sayıda yeni özellikle geldi. Bu durum, iPhone 15 kullanıcılarının yeni modele geçmek için yeterli neden bulamamasına neden oldu.

ÇİN PAZARINDAKİ DÜŞÜŞ

iPhone satışları, Çin pazarında da düşüş gösterdi. Apple, Çinli rakiplerine karşı pazar payı kaybetmeye devam ediyor.

iPhone satışlarındaki düşüş ve Apple Intelligence'a olan ilginin azalması, Apple hisselerinin değer kaybetmesine neden oldu.