iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar belli oldu

iPhone SE 3 ile ilgili yeni detaylar belli oldu

Analist Ming-Chi Kuo, önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

Apple'ın aylardır üzerinde çalıştığı daha ucuz iPhone modeli iPhone SE 2020, geçtiğimiz nisan ayında resmi olarak tanıtılmıştı.

Daha küçük ekranlı bir iPhone olarak karşımıza çıkan yeni iPhone SE 2020, önümüzdeki yıllarda yerini yavaş yavaş iPhone SE 3 modeline bırakacak.

2021 yılında karşımıza çıkması beklenen yeni iPhone SE 3 modeli hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gelin telefon hakkındaki yeni detaylara hep birlikte göz atalım.

iPHONE SE 3 NASIL OLACAK

Apple'ın yine dönemin şartlarına göre uygun fiyatlı olarak satışa çıkaracağı iPhone SE 3 modelinde, TouchID bulunacak. Çift arka kamera ile gelmesi beklenen modelde, 6,06 inçlik LCD ekran tercih edilecek.

Ayrıca bazı iddialara göre iPhone SE 3 modelinde ekran çentiği yer almayacak. iPhone 12 modellerinde yer alan A14 Bionic işlemcisinden güç alması beklenen telefon hakkında açıklamalar yapan güvenilir Apple analisti Min-Chi Kuo, iPhone SE 3'ün 5G desteği ile geleceğini söyledi.

Ayrıca yeni modelde çerçevelerin daha ince olacağı ve Home tuşu olmayacağı için, parmak izi okuyucusunun güç tuşuna yerleştirileceği de belirtiliyor.

iPhone SE 3'ün 2021'in ikinci yarısında karşımıza çıkması bekleniyor. Telefon hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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