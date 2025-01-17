iPhone SE 4'ün sızdırılan görüntüleri tasarım hakkında ipucu veriyor

Haber Merkezi

Apple, iPhone SE serisinin yeni üyesi iPhone SE 4'ü (veya iPhone 16E) mart ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Sızdırılan görüntüler, telefonun tasarımını ve bazı özelliklerini ortaya koyuyor.

İPHONE 14 TASARIMI

iPhone SE 4, iPhone 14 ile aynı tasarıma sahip olacak. Ancak, iPhone 14'ten farklı olarak iPhone SE 4'ün arkasında tek bir kamera bulunacak.

Sızdırılan görüntülerde iPhone SE 4, mavi ve gece yarısı siyahı renkleriyle görülüyor. Telefonun farklı renk seçenekleriyle de sunulması bekleniyor.

DİĞER ÖZELLİKLER

iPhone SE 4'ün diğer özellikleri şunlar:

6,1 inç OLED ekran

A18 Bionic işlemci

8 GB RAM

48 MP ana kamera

Face ID

MagSafe

USB-C portu

3.279 mAh batarya

FİYAT

iPhone SE 4'ün 500 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.