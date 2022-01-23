iPhone üreticisi Foxconn, Endonezya ile elektrikli araç sözleşmesi imzaladı

Tayvanlı elektronik devi Foxconn, elektrikli otomobiller için Endonezya ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Apple'ın en büyük iPhone tedarikçilerinden biri olan Tayvan merkezli Foxconn, elektrikli otomobil pazarına olan ilgiyi fırsat bilerek çalışmalarına başladı.

Şirket, geçtiğimiz yıl düzenlediği HHTD 20 etkinliğinde, pek çok markanın kullanımına sunulacak yeni elektrikli araç platformunu tanıtmıştı.

Bu yıl ABD ve Tayland'da elektrikli otomobil fabrikaları kurmaya başlayacak olan Foxconn, 2023 yılına kadar kendi modellerini üretmeye başlayacak.

ENDONEZYA İLE YENİ ANLAŞMA

Foxconn, Güneydoğu Asya ülkesinde elektrikli otomobillerin geliştirilmesini desteklemek için Endonezya Yatırım Bakanlığı ve birkaç şirketle ortaklık kurduğunu açıkladı.

Foxconn yaptığı açıklamada, Endonezya'da "yeni bir enerji ekosistemi" inşa etmeyi amaçlayan iş birliğinin; aynı zamanda enerji depolama sistemleri, pil değişim istasyonları ve geri dönüşüm gibi endüstrilerin geliştirilmesini de içerdiğini söyledi.

Foxconn'un 2025 ila 2027 yılına kadar dünyadaki elektrikli araçların yüzde 10'una bileşen veya hizmet sağlamayı hedeflediğini söyleyen Başkan Liu Young-way, dünyanın en büyük sözleşmeli elektronik üreticisi olarak otomobil yapımı için üretim ve diğer maliyetleri düşürme sözü verdi.

ÜÇ YENİ MODEL TANITMIŞTI

Foxconn, Model C,E ve T olmak üzere üç farklı elektrikli araç prototipini geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.

Duyurulan modeller bir SUV, bir sedan ve bir de otobüs olarak karşımıza çıkarken, şirket önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu modellere 35 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Foxconn'un üreteceği araçlar, şirketin kendi markası altında değil, iş birliği yapılan markalar adı altında satışa sunulacak. Üstelik tanıtılan sedan modeli, bu yıl içinde üretildikten sonra satışa çıkmaya hazır olacak.

Otobüsler ise hükümetle yapılan anlaşmalar sonucunda 2022 yılında bazı kentlerde kullanılmaya başlayacak. SUV model, 2023 yılında "Yulon" markası altında satışa sunulacak.

Apple'ın, kendi elektrikli otomobilini üretmek için bazı şirketlerle görüşme halinde olduğu biliniyor. Bu şirketlerden biri de Foxconn.

Tayvanlı elektronik devi, Apple Car'ın üretimi ve montajı konusunda Apple ile tıpkı iPhone'larda olduğu gibi gelecekte stratejik bir ortaklık kurabilir.