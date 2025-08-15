iPhone ve Samsung’un kamerasını geride bırakan DxOMark şampiyonu telefon: HUAWEI Pura 80 Serisi

HUAWEI, geçtiğimiz haziran ayında Pura 80 serisi akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. İstanbul lansmanına günler kala, DxOMark kamera testinde zirveye gelen yeni seri, özellikle Ultra modeli ile şimdiden adından sıkça söz ettirmeye başladı.

Bu haberimizde, HUAWEI Pura 80 modellerinin tasarımından kamera yeteneklerine, akıllı özelliklerinden günlük kullanım senaryolarına kadar her detayını yakından inceliyoruz.

TASARIM DETAYLARI

HUAWEI Pura 80 Pro ise tek renkli sırdan ilham alan tasarımıyla, pürüzsüz ve akıcı kavisleriyle öne çıkıyor. İpek dokulu çerçevesi, lüks bir parlaklık sunuyor ve ele oturuşu gerçekten premium hissettiriyor.

Tasarımı tamamlayan en önemli unsur ise şüphesiz ekran. Her iki model de HUAWEI'nin yeni nesil X-True™ Display teknolojisini kullanıyor.

Özellikle 3000 nit'e varan tepe parlaklığı, en yoğun güneş ışığı altında bile ekranı rahatça görebilmemizi sağladı.1-120Hz LTPO uyarlanabilir yenileme hızı ise hem akıcı bir görsel deneyim sunuyor hem de pil ömrüne katkıda bulunuyor. Kullandığımız süre boyunca ekrandan oldukça memnun kaldığımızı belirtelim.

Dayanıklılık konusunda da HUAWEI iddiasını sürdürüyor. Pura 80 Pro'da bulunan 2. Nesil Kunlun Glass, Pura 80 Ultra'da ise sektörde bir ilk olan 2. Nesil Kristal Zırh Kunlun Glass ile bir üst seviyeye taşınmış durumda.

Bu yeni cam teknolojisi, çizilmelere ve düşmelere karşı artırılmış direnciyle kullanıcıya ekstra bir güven veriyor.

KAMERA KONUSUNDA İDDİALI

HUAWEI'nin Pura serisi, her zaman fotoğrafçılıkla iddialı bir konumda yer alıyor. Ancak telefonları kullanırken, bu iddiada ne kadar haklı olduklarını görüyoruz.

Pura 80 serisi, bu mirası sadece devam ettirmekle kalmıyor, her modelde farklı bir alana odaklanarak çıtayı daha da yükseltiyor. Yaptığımız testlerde, özellikle Pro ve Ultra modellerinin rakiplerine kıyasla sunduğu avantajları net bir şekilde gördük.

Pro modelinin en büyük iddiası, düşük ışık ve gece fotoğrafçılığı. 1 inçlik Ultra Aydınlatma Kamerası ve Ultra Chroma Kamera motorunun birleşimi, gece sahnelerindeki renk doğruluğunu ve atmosferi yeniden oluşturmada gerçekten inanılmaz bir iş çıkarıyor.

Bazı telefonlarla yaptığımız kıyaslamalarda, Pura 80 Pro'nun karanlık alanlardaki detayları nasıl koruduğunu, ışık patlamalarını nasıl kontrol altında tuttuğunu ve özellikle sıcak-soğuk ışık kontrastlarında ne kadar dengeli sonuçlar verdiğini gözlemledik.

Sonuçlar beklentilerimizin ötesindeydi: Rakiplere kıyasla çok daha net, aydınlık ve en önemlisi doğru renklere sahip gece fotoğrafları elde ettik.

Pro modelinin bir diğer etkileyici özelliği ise 5 cm'e kadar yakınlaşabilen Ultra Aydınlatma Makro Telefoto kamerası. Bir çiçeğin dokusunu, bir kumaşın desenini veya küçük bir objenin detaylarını çektiğimizde, elde ettiğimiz netlik ve arka plan bulanıklığının (bokeh) kalitesi profesyonel bir makineyi aratmadı.

HUAWEI PURA 80 ULTRA KAMERA ÖZELLİKLERİ

HUAWEI Pura 80 Ultra modeli için ayrı bir alt başlık açmak istedik. Çünkü telefon, kamera konusunda oldukça etkileyici işler çıkarıyor.

Sektörün ilk Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamerası'na ev sahipliği yapan telefon, 3.7x orta telefoto ve 9.4x süper telefotoyu tek bir lenste birleştirerek, farklı mesafelerde etkileyici bir kamera deneyimi sunuyor.

Yaptığımız testlerde, rakiplerin dijital zoom ile çamurlaşan görüntüleri yanında, Pura 80 Ultra'nın hibrit zoom ile sunduğu netlik ve detay seviyesi arasındaki fark oldukça belirgindi.

Portre çekimlerinde ise Ultra, oyunun kurallarını yeniden yazıyor. 3.7x odak uzaklığı ile yarım vücut portreler çektiğimizde, hem nesne öne çıkıyor hem de çevresel atmosfer korunarak zengin bir hikaye anlatımı sağlanıyor.

10x odak uzaklığında çektiğimiz yüz portrelerinde ise Ultra Chroma Kamera'nın da etkisiyle cilt tonlarındaki doğallık ve arka plan ayrımının başarısı bizi etkilemeyi başardı.

Tüm seride çok hoşumuza giden bir özellikten de bahsedelim. Pura 80 serisinin tamamında sunulan yeni "Hareketli Görüntüler" özelliği, deklanşöre basmadan 1.5 saniye öncesini ve sonrasını kaydederek "o anı" kaçırma derdine son veriyor.

SORUNSUZ ÇALIŞAN YAZILIM

Pura 80 serisi, gücünü sadece donanımından değil, aynı zamanda EMUI 15 işletim sisteminin sunduğu yapay zeka destekli akıllı özelliklerden alıyor.

Günlük hayatta en çok işimize yarayan özelliklerden biri Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme ve Gizlilik Çağrıları oldu.

Metro gibi gürültülü bir ortamda yaptığımız test aramasında, karşı tarafın sesimizi ne kadar net duyduğuna şahit olduk. Sistem, ortam gürültüsünü etkili bir şekilde filtreleyerek sadece bizim sesimize odaklanıyor. Asansör gibi sessiz bir ortamda ise

Yapay Zeka Destekli Gizlilik Çağrısı devreye girerek ses sızıntısını minimuma indiriyor ve yanımızdakilerin konuşmayı duymasını engelliyor.

Yapay Zeka Destekli Hareket Kontrolü ile elimizi kullanarak ekranı kaydırmak gibi özellikler de günlük kullanım kolaylığını artıran hoş dokunuşlar.

HUAWEI Pura 80, 6.6 inçlik bir ekrana sahipken, Pro ve Ultra modellerinde 6.8 inç büyüklüğünde bir ekran karşımıza çıkıyor. Tüm telefonlar 120Hz ekran yenileme hızıyla birlikte geliyor.

Serideki tüm modeller 5170 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. Pura 80 Pro ve Ultra 100W hızlı şarjı destekliyor.

Tüm telefonlar IP68 ve IP69 sertifikası ile geliyor. Bu da telefonların 2 metreye kadar suya dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

APP GALLERY VE GOOGLE UYGULAMALARI DENEYİMİ

HUAWEI telefonlar söz konusu olduğunda, uygulama deneyimi her zaman merak edilen bir konu olmuştur. Biz de bu konuyu detaylıca test ettik.

HUAWEI'nin kendi uygulama mağazası olan ve dünyanın en büyük üçüncü uygulama mağazası konumundaki AppGallery, aradığımız yerel ve küresel uygulamaların neredeyse tamamını bulabildiğimiz zengin bir platform.

Google servislerine ihtiyaç duyan uygulamalar için ise çözüm oldukça basit. Örneğin, AppGallery üzerinden YouTube uygulamasını indirmeye çalıştığımızda, sistem bize Google servislerini kullanmamızı sağlayan bir köprü yazılımı olan MicroG'yi kurmamızı önerdi.

Bu onayı verdikten sonra Google hesabımızla giriş yaparak YouTube dahil tüm Google servislerini sorunsuz bir şekilde kullanabildik.

Bankacılık uygulamaları, sosyal medya (Instagram, TikTok, Telegram), yayın servisleri (Netflix) ve alışveriş uygulamaları gibi günlük hayatta sıkça kullandığımız tüm uygulamaları AppGallery üzerinden indirip herhangi bir sorun yaşamadan kullandık.

Daha da fazlasını isteyen kullanıcılar için ise şöyle bir yöntem mevcut: HUAWEI cihazlarla diğer Android cihazlar arasındaki tek fark, Google Play Store'un ön yüklü olarak gelmiyor olması.

Bu durumu aşmak için AppGallery üzerinden Gbox isimli uygulamayı indirdik. Gbox'ı kurduktan sonra içerisindeki Google Play'e girip Google hesabımızla giriş yaptık.

Böylece Play Store'daki tüm uygulama ve oyunlara erişim sağladık. Kısacası, uygulama konusunda endişe edilecek hiçbir durumun kalmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.

SON SÖZLER…

Yaptığımız detaylı incelemeler sonucunda, Pura 80 serisinin her üyesinin kendi kulvarında son derece iddialı olduğunu gördük.

Pura 80, şık tasarımı ve dengeli özellikleriyle günlük kullanım için mükemmel bir seçenek. Pura 80 Pro, özellikle düşük ışık ve gece fotoğrafçılığında sınırları zorlayarak sosyal medya içerik üreticileri ve fotoğraf tutkunları için biçilmiş kaftan.

Pura 80 Ultra ise mobil fotoğrafçılığın geleceğini bugüne taşıyan, Değiştirilebilir Çift Telefoto kamerası ve rekor kıran HDR video yetenekleriyle "rakipsiz" tanımını sonuna kadar hak eden bir amiral gemisi.

HUAWEI Pura 80 Ultra; Prestij Altın ve Altın Detaylı Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor. Pro modelinde ise Parlak Kırmızı, Parlak Beyaz ve Parlak Siyah seçenekleri mevcut. Serinin baz modeli HUAWEI Pura 80 ise ülkemizde satılmayacak.

Akıllı EMUI 15 özellikleri ve sorunsuz uygulama deneyimi de eklendiğinde, Pura 80 serisinin, estetiğe önem veren, fotoğrafçılıkta sınırları zorlamak isteyen ve akıllı bir kullanıcı deneyimi arayan herkes için güçlü bir alternatif olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz.

