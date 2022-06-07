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    iPhone'lar, Mac'lerde webcam olarak kullanılabilecek

    MacOS Ventura güncellemesi ile gelen Continuity Camera özelliği sayesinde, iPhone'lar web kameraya dönüşebilecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 15:26
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    iPhone'lar, Mac'lerde webcam olarak kullanılabilecek

    Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşiyor.

    Dün akşam 20.00'de başlayan etkinlikte Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. iOS 16 ile birlikte yeni macOS Ventura güncellemesi de görücüye çıktı.

    Apple’ın macOS Ventura işletim sistemi ile birlikte gelen Continuity Camera özelliği ile iPhone'lar webcam olarak kullanılabilecek.

    Akıllı telefonların web kamera olarak Windows veya macOS bilgisayarlarda kullanılması genelde üçüncü taraf uygulamalar ile sağlanıyordu. Bu nedenle Apple, artık bu sorunu kendi içinde hallederek kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

    iPhone'ları otomatik tanıyor

    Continuity Camera özelliği ile macOS, otomatik olarak iPhone cihazını tanıyor, FaceTime ve Microsoft Teams gibi uygulamalara aktarabiliyor.

    Üstelik bu özellik, arka tarafı bulanıklaştırabilen portre modu ve kişiyi sahne içerisinde tutan Center Stage gibi özelliklere de sahip.

    apple

    Yeni özellikle gelen bir başka kullanışlı özellik ise iPhone'lardaki ultra geniş açılı kameranın daha alt kısımları da görüntüleyebilmesi.

    Örneğin iPhone'unu bir webcam olarak kullanan bir kullanıcı, aynı anda hem kendini hem de masanın üzerini çekebiliyor. Özellikle inceleme yapanların tepe kamerası ihtiyacı, bu sayede ortadan kalkabilir.

    ios 16


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