iPhone'lara yeni özellik: Varsayılan harita uygulaması değiştirilebilecek

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcılar, artık varsayılan navigasyon uygulamasını seçebilecekler. Bu, Google Haritalar veya Waze gibi uygulamaların, Apple Haritalar'ın yerine kullanılabileceği anlamına geliyor.

AB'DE YASAL ZORUNLULUK

Bu değişiklik, Apple'ın AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'na (DMA) uyma zorunluluğundan kaynaklanıyor.

DMA, büyük teknoloji şirketlerini kullanıcılara cihazları üzerinde daha fazla kontrol sağlamaya zorluyor.

Bu sayede, AB'deki iPhone kullanıcıları Ayarlar > Uygulamalar > Varsayılan Uygulamalar > Navigasyon adımlarını izleyerek istedikleri navigasyon uygulamasını varsayılan olarak ayarlayabilecekler.

Ancak, bu özellik sadece AB ülkelerindeki iPhone kullanıcılarına sunuluyor. Diğer bölgelerdeki kullanıcılar ise bu imkandan yararlanamayacaklar.

Apple, bu özelliğin neden dünya çapında kullanılamadığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak, bunun yasal ve düzenleyici nedenlerden kaynaklandığı düşünülüyor.

Apple, AB dışındaki kullanıcılar için de küçük bir yenilik sunuyor. iOS 18.4 ile birlikte, tüm kullanıcılar varsayılan çeviri uygulamasını seçebilecekler.

Bu, Apple'ın Çeviri uygulamasının yerine Google Çeviri gibi alternatiflerin kullanılabileceği anlamına geliyor.

İOS 18.4 NE ZAMAN YAYINLANACAK

iOS 18.4 güncellemesinin nisan ayı başlarında yayınlanması bekleniyor. Şu anda beta test aşamasında olan güncellemenin kesin çıkış tarihi henüz belli değil.