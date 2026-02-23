iPhone'larda yıllardır bulunan iki özellik, Android telefonlara gelecek

Android 17 geliştirme süreci hızla devam ederken işletim sistemine eklenecek yeni özellikler gün yüzüne çıkmaya başladı.

Özellikle Pixel kullanıcılarının yıllardır üçüncü taraf yazılımlara güvenmek zorunda kaldığı güvenlik ve ekosistem çözümleri, bu sürümle standart hale geliyor.

YERLEŞİK UYGULAMA KİLİDİ GELİYOR

Yeni sürümle birlikte Android kullanıcıları, uygulamalarını doğrudan işletim sistemi üzerinden şifreleme imkanına kavuşacak.

Apple'ın 2024 yılında iOS 18 ile sunduğu bu yerel destek, Android cihazlarda uygulamaların ayrı bir profile ihtiyaç duyulmadan korunmasını sağlayacak.

CİHAZLAR ARASI EVRENSEL PANO

Android 17 ile tanıtılması beklenen evrensel pano özelliği, bir cihazda kopyalanan içeriğin diğer Android cihazlara anında yapıştırılmasına olanak tanıyacak.

Apple'ın 2016 yılından beri sunduğu bu senkronizasyon yeteneği, Android ekosistemindeki kopukluğu gidermeyi hedefliyor.

PİXEL 11 İLE BİRLİKTE YAYINLANACAK

Android 17'nin önemli yükseltmeleri içeren tam sürümünün, Ağustos veya Eylül 2026 civarında Pixel 11 serisiyle beraber piyasaya sürülmesi bekleniyor.

İlk beta aşamasında olan sistem, kullanıcı deneyimini daha güvenli ve akıcı hale getirmek için zemin hazırlıyor.