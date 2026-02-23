Samsung One UI 9 yakında geliyor: İşte ilk görüntüler

Teknoloji devi Samsung'un merakla beklenen Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesinin erken test sürümlerine ait detaylar sızdırıldı.

Yeni arayüzün, 2026 yılının ortalarında piyasaya sürülecek olan Galaxy Z Fold 8 ve Z Flip 8 gibi katlanabilir telefonlarla birlikte genel kullanıma sunulması bekleniyor.

DAHA MODERN TASARIM VE KOMPAKT DÜZEN

Sızdırılan bilgilere göre One UI 9, önceki sürümdeki hareketli öğeleri korurken çok daha modern bir arka plan grafiğine ev sahipliği yapıyor.

Özellikle Samsung Internet tarayıcısına eklenen yeni kompakt düzen seçeneği, yenilenmiş bir alt çubukla daha sürükleyici bir arayüz deneyimi sunuyor.

PERPLEXITY DESTEKLİ "YAPAY ZEKAYA SOR" ÖZELLİĞİ GELİYOR

Güncellemenin en dikkat çekici yeniliği ise internet tarayıcısına entegre edilen "Yapay Zekaya Sor" düğmesi oldu.

Perplexity AI tarafından desteklenen bu araç, sayfaları özetlemenin ötesine geçerek okuduklarınızı analiz edebiliyor ve bağlamsal sorulara sohbet formatında yanıtlar verebiliyor.

Bu akıllı özellik, ürün fiyatlarını karşılaştırmak veya uzun makalelerden önemli bilgileri çıkarmak için tarama geçmişini de hesaba katarak kişiselleştirilmiş sonuçlar üretiyor.

Başlangıçta yalnızca Galaxy yapay zeka destekli amiral gemisi cihazlarla sınırlı olması beklenen bu yenilik, günlük görevlere büyük bir akılcılık katmayı hedefliyor.

One UI 8.5 büyük ölçüde görsel iyileştirmelere ve duvar kağıdı değişikliklerine odaklanırken, One UI 9 günlük görevlere zeka katmaya daha çok odaklanacak.