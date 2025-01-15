iPhone'lardaki USB-C portunda güvenlik açığı tespit edildi

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Güvenlik araştırmacısı Thomas Roth, iPhone'lardaki USB-C şarj portunda önemli bir güvenlik açığı keşfetti.

Bu açık, hackerların cihazlara fiziksel erişim sağlayarak ACE3 denetleyici çipini yeniden programlamasına ve cihazın kontrolünü ele geçirmesine olanak tanıyabilir.

ACE3 ÇİPİ HEDEF ALINIYOR

ACE3 çipi, iPhone'ların şarj ve veri aktarım işlevlerini yöneten küçük ama kritik bir bileşen.

Roth'un araştırması, bu çipin yetkisiz eylemler gerçekleştirecek şekilde yeniden programlanabileceğini ortaya koyuyor. Bu da, hackerların güvenlik önlemlerini aşarak cihaza erişebileceği anlamına geliyor.

KULLANICI VERİLERİ RİSK ALTINDA

Bu güvenlik açığı, kullanıcıların şifreleri, finansal bilgileri, fotoğrafları ve mesajları gibi hassas verilerini riske atıyor. Hackerlar, bu açığı kullanarak kişisel bilgilere erişebilir ve hatta cihazın kontrolünü tamamen ele geçirebilir.

APPLE'DAN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Apple, bu güvenlik açığıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Açığın nasıl giderileceği ve yazılım güncellemesiyle mi yoksa donanım değişikliğiyle mi çözüleceği henüz bilinmiyor.

Bu güvenlik açığı, özellikle gazeteciler, aktivistler ve hükümet yetkilileri gibi hassas bilgilere sahip kişiler için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Ayrıca, normal kullanıcılar da kimlik hırsızlığı ve finansal kayıplar gibi risklerle karşı karşıya kalabilir.