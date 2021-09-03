İrlanda'dan WhatsApp'a 225 milyon euro ceza

İrlanda, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a veri kurallarının ihlali nedeniyle 225 milyon avro para cezası kesti.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, özellikle veri gizliliği konusunda son yıllarda sıkça eleştirilmeye başlandı.

Birçok ülke, mesajlaşma platformunu yakın takibe alırken, bu ülkelerden biri olan İrlanda incelemesini tamamladı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, DPC'in Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp’ın kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini tamamladığı belirtildi.

Avrupa Birliği’nde Facebook için veri gizliliğinde baş denetim otoritesi olarak hareket eden DPC; WhatsApp’a ilişkin sorunların, 2018'de şeffaflık konusundaki AB veri kurallarına uyup uymadığına ilişkin olduğunu duyurdu.

225 MİLYON EURO CEZA

Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun temmuzda veri ihlal cezalarının artırılması konusunda bağlayıcı bir karar aldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu kararla DPC’den bir dizi faktör temelinde WhatsApp için önerilen cezayı yeniden değerlendirmesi ve artırması istendi.” denildi.

Açıklamada, “Bu yeniden değerlendirmenin ardından DPC, WhatsApp'a 225 milyon euro para cezası verdi.” ifadesine yer verildi.

DPC, WhatsApp'tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini AB veri kurallarıyla uygun hale getirmesini de istedi.

Facebook’un Avrupa Bölgesi merkezi İrlanda’da bulunurken; DPC, 2020 sonu itibarıyla Facebook, WhatsApp ve Instagram hakkında 14 soruşturma başlatmıştı.