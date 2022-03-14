İşlemcilere bulaşan Spectre virüsü geri döndü

Yıllar önce işlemcilere bulaşarak milyonlarca kullanıcıyı etkileyen Spectre isimli virüs, son zamanlarda yeniden görülmeye başlandı.

Birkaç yıl önce Intel, AMD ve ARM'ye ait milyonlarca işlemciye bulaşan Spectre ve Meltdown isimli kötü amaçlı yazılımlar, milyonlarca kullanıcıyı etkilemişti.

Çip ve işlemcilerin çekirdeğine sızarak güvenlik açığı yaratan bu kötü amaçlı yazılımlar, son zamanlarda yeniden ortaya çıktı.

VUSec adındaki bir güvenlik şirketinin raporuna göre, yeni nesil Spectre tarzı bir güvenlik açığı tespit edildi.

INTEL VE ARM İŞLEMCİLERİNİ HEDEF ALIYOR

Söz konusu Spectre tipi tehdit, Intel teknolojisiyle ARM mimarisini kullanan işlemcileri hedef alıyor.

Bu da dünya genelinde milyonlarca bilgisayarın ve akıllı telefonun tehlike altında olduğu anlamına geliyor.

Güvenlik raporuna göre, 2013'ten sonra piyasaya sürülen tüm Intel işlemcileri söz konusu virüsten etkilenebiliyor.

ARM tarafında ise Cortex ve Neoversi'nin birçok versiyonunun yazılımdan etkilendiği bildiriliyor. AMD işlemcilerinin ise şimdilik risk altında olmadığı belirtiliyor.