İsrail ve İtalya, uzaya mini laboratuvar fırlattı

İsrail ve İsviçre merkezli ilaç firması Space Pharma tarafından üretilen nano uydu DIDO-3, İsrail ve İtalya’nın ortak çalışması ile uzaya gönderildi.

Son zamanlarda birçok ülke, geliştirdiği çeşitli uydularıyla uzay yarışında boy göstermeye başladı.

İsrail ve İsviçre merkezli ilaç firması Space Pharma tarafından üretilen nano uydu DIDO-3, İsrail ve İtalya’nın ortak çalışması ile uzaya fırlatıldı.

AYAKKABI KUTUSU BÜYÜKLÜĞÜNDE LABORATUVAR

DIDO-3 içinde bulunan ayakkabı kutusu büyüklüğündeki laboratuvar sayesinde, yer çekimsiz ortamda ilaç direncine yönelik tıbbi araştırmalar gerçekleştirebilecek.

GÖREVE BAŞLADI

İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Uzay Departmanı ve İtalya Uzay Departmanı ile Space Pharma ilaç firmasının gerçekleştirdiği ortak çalışmanın ürünü DIDO-3 nano uydusu, uzaydaki görevine başladı.

13 ÜLKEDEN 53 UYDU TAŞIYOR

Proje, hem sivil uzay hem de tıp alanında önemli bir dönüm noktası oldu. DIDO-3, içerisinde bulundurduğu ayakkabı kutusu büyüklüğündeki 2.3 kiloluk küçük bir laboratuvar sayesinde 13 farklı ülkeye ait 53 ayrı uydu taşıyor.

İsrail Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Uzay Departman Müdürü Avi Blasberger, yaptığı açıklamada, “Space Pharma tarafından geliştirilen nano uydu, uzayda yer çekimsiz ortamda deneyler gerçekleştirecek. Aynı zamanda sistem tamamen bağımsız çalışacak. Şu an Space Pharma, NASA tarafından uzayda araştırma yapma hakkı tanınan tek özel firma.” sözlerini kullanarak gerçekleştirilen araştırmaların ve projenin önemine değindi.



