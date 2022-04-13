İstenmeyen SMS ve çağrılar nasıl engellenir

İstenmeyen SMS ve çağrılar nasıl engellenir

Kullanıcıları oldukça rahatsız eden istenmeyen SMS'lerin ve çağrıların nasıl kolay bir şekilde engellenebileceğini anlattık.

Akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konuların başında markalardan veya şirketlerden gelen SMS'ler veya çağrılar var.

Birçok şirket, kendi ürünlerini veya bilgilendirme mesajlarını SMS olarak kullanıcıların telefonuna gönderebiliyor.

İzinsiz e-posta ve SMS gönderimine dair artan şikayetler, Ticaret Bakanlığı'nın İleti Yönetim Sistemi sayesinde engellenebiliyor.

İSTENMEYEN ÇAĞRILAR VE SMS'LER NASIL ENGELLENİR

İYS sistemi ile mesaj veya çağrı almak istemediğiniz kurumları nasıl engelleyebileceğinizi aşağıdaki videoda anlattık.

İstenmeyen sms'leri ve çağrıları tek tıkla engelleyin - VİDEO