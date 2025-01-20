İstifa eden Honor CEO'su yerine eski Huawei patronu geçti

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Akıllı telefon üreticisi Honor, yeni bir CEO'ya sahip. George Zhao, kişisel nedenlerden dolayı CEO'luk görevinden istifa etti. Zhao'nun yerine, daha önce Huawei'de yöneticilik yapan Li Jian getirildi.

GEORGE ZHAO'NUN İSTİFASI

Honor Device Co. Ltd. Yönetim Kurulu, George Zhao'nun CEO'luk görevinden istifa ettiğini duyurdu. Zhao'nun ayrılış nedeni olarak sağlık sorunları gösterildi.

YENİ CEO: Lİ JİAN

Zhao'nun yerine, eski bir Huawei yöneticisi olan Li Jian atandı. Li, 2001 yılında Huawei'ye katılmış ve 2017 yılında şirketin Denetim Kurulu üyesi olmuştu.

Li, Huawei'de stratejik yönetim ve küresel operasyonlardan sorumluydu.

George Zhao'nun CEO'luk döneminde Honor, Huawei'den ayrıldıktan sonra önemli bir büyüme kaydetti.

Magic 7 Pro ve Magic V4 gibi başarılı telefon modelleri piyasaya süren Çinli şirket, küresel pazarda da iddialı bir konuma sahip.

Li Jian'ın, Honor'un büyümesini ve başarısını sürdürmesi bekleniyor. Li, Huawei'deki deneyimiyle Honor'a değer katabilir.