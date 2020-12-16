İsveç, 2022 yılında tamamen dijital paraya geçecek

İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı.

Başta Bitcoin olmak üzere dijital para birimlerine olan talebin artması birçok şirketi de harekete geçirdi. Örneğin Facebook, kendi dijital para birimini çok yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İsveç ise ülke genelinde oldukça köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. İsveç hükümeti, ulusal para birimi kronu, dijital para birimiyle değiştirmek için düğmeye bastı.

2022'DE HAYATA GEÇECEK

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İsveç Finansal Piyasalar Bakanı Per Bolund, projenin 2022'de hayata geçmesinin planlandığını açıkladı.

Bu proje, İsveç'in dijital para konusunda yürüttüğü tek proje değil. İsveç Merkez Bankası, dijital para birimlerini destekleyen bir pilot proje üzerinde de çalışmalar yürütüyor.

İsveç, dünyanın en az nakit kullanan ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkedeki kağıt para kullanımı son yıllarda istikrarlı biçimde azalıyor. Bu kapsamda ülkedeki her 10 ödemeden yalnızca birinin nakit para ile yapıldığı belirtiliyor.

Bu nedenle ülke genelinde tamamen dijital paraya geçilmesi, vatandaşları pek de etkilemeyecek.