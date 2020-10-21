İsveç, Huawei ve ZTE'yi 5G ağlarından yasakladı

İsveç, 5G ağı altyapısında Huawei ve ZTE ekipmanlarını güvenlik gerekçesiyle yasakladığını duyurdu.

ABD ile Çin arasında devam eden teknoloji savaşlarından en çok etkilenen şirketlerden biri olan Huawei, çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.

Google tarafından android lisansı iptal edilen Çinli şirket, aynı zamanda ABD'nin uyguladığı kısıtlamalarla da uğraşmak zorunda kalıyor.

Ayrıca İngiltere başta olmak üzere bazı ülkeler, ABD'nin baskıları sonucunda Huawei'yi ülkedeki 5G ağlarından çıkarma kararı almıştı.

İSVEÇ DE HUAWEI'Yİ YASAKLADI

İsveç Posta ve Telekom Müdürlüğü'nden (PTS) salı günü yapılan açıklamada, İsveç Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik servisi tarafından verilen tavsiyeler doğrultusunda Çinli Huawei ve ZTE firmalarına yasak getirildiği duyuruldu.

Böylece ABD, İngiltere, Fransa ve Belçika'nın ardından, 5G ağlarında Huawei'yi yasaklayan ülkelere İsveç de katıldı.

HUAWEI: "ABD DEVLETLERE BASKI YAPIYOR"

Geçtiğimiz günlerde açıklamalar yapan Huawei’nin Avrupa başkan yardımcısı Abraham Liu, Huawei'yi yasaklamaları için ABD'nin Avrupa devletlerine baskı yaptığını belirtmişti.

Huawei'nin şu anda Avrupa'da yaklaşık 90 milyon kullanıcısı bulunuyor. Ancak ABD'nin getirdiği Google ve Android yasağı sonrasında bu kullanıcılarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Çinli şirket, bir çözüm aramaya çalışıyor.