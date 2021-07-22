Jack Dorsey: Bitcoin, internetin ilk dönemlerini hatırlatıyor

Twitter'ın kurucusu, Bitcoin'e dair izlenimini aktarırken internetin gelişiminden örnek verdi.

En popüler ve değerli para birimi Bitcoin'in sıkı bir savunucusu olduğu bilinen Twitter CEO'su Jack Dorsey, kripto para birimi hakkında konuştu.

"The B-Word" konferansına katılan Dorsey, Bitcoin'i yönlendiren topluluğun kendisine ilham verdiğini söyledi.

Dorsey, "Bitcoin, bana internetin ilk dönemlerini hatırlatıyor." dedi.

"ÇOCUKLUĞUMDAKİ İNTERNETİ HATIRLATIYOR"

Dorsey, söz konusu para birimi hakkındaki görüşlerini şekillendiren etkenleri paylaşırken, “ağ ve topluluk” yanıtını verdi.

"Son derece ilkeli, cehennem gibi garip ve her zaman gelişiyor. Bana çocukluğumdaki interneti hatırlatıyor." ifadesini kullandı.

"BITCOIN HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR"

Jack Dorsey, haziran ayındaki Bitcoin 2021 konferansında, söz konusu kripto para birimini "devalüasyonuna karşı korunmanın ve sınır ötesi fon transferlerini hızlandırmanın bir yolu" olarak gördüğünü açıklamıştı.

Twitter CEO'su, "Bitcoin, her şeyi kesinlikle değiştiriyor. Hayatımda buna ağırlık vermekten daha önemli bir şey olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuşmuştu.

50 MİLYON DOLARLIK ALIM

2018'de, Bitcoin'in nihayetinde dünyanın tek para birimi olacağını savunan Dorsey'in kurucusu olduğu dijital ödeme sistemleri girişimi Square, geçtiğimiz yıl yaklaşık 50 milyon dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu.

Dorsey, ayrıca Square'in Bitcoin kullanarak "merkezi olmayan finansal hizmetler" üzerine odaklanan yeni bir iş kurmakta olduğunu da açıkladı.

CoinMarketCap'a göre Bitcoin, halihazırda 31 bin 850 dolar seviyelerinden işlem görüyor ve piyasa değeri 594 milyar doların üzerinde.