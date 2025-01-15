James Webb, devasa yıldız tozu dalgalarını fotoğrafladı

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JWST, Cygnus takımyıldızında yaklaşık 5 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan Wolf-Rayet 140 (WR 140) adlı ikili yıldız sistemini gözlemledi.

Bu sistem, bir Wolf-Rayet yıldızı ve bir OB yıldızından oluşuyor. Her iki yıldızdan gelen güçlü yıldız rüzgarları, her 7,93 yılda bir yıldızların birbirine en yakın konuma geldiği "enberi" noktasında çarpışıyor. Bu çarpışmalar sonucunda karbon açısından zengin toz halkaları oluşuyor.

JWST, TOZ HALKALARINI GÖZLEMLEDİ

JWST, WR 140'ı 2016'daki son geçişinden yaklaşık 5,5 yıl sonra görüntüledi. Yaklaşık 14 ay sonra aynı sistemi tekrar gözlemleyen JWST, toz halkalarının nasıl genişlediğini ortaya koydu.

Yeni çalışmanın baş yazarı Emma Lieb, "Teleskop bu toz kabuklarının gerçek olduğunu doğruladı ve verileri ayrıca toz kabuklarının tutarlı hızlarda dışarı doğru hareket ettiğini ve inanılmaz derecede kısa zaman dilimlerinde gözle görülür değişimler ortaya koyduğunu gösterdi" dedi.

GÖZLE GÖRÜLÜR DEĞİŞİMLER

Astronomik nesnelerin bu kadar kısa zaman ölçeklerinde değişim göstermesi nadirdir. WR 140'ta ise her sekiz yılda bir, yıldız rüzgarları çarpıştığında, birkaç ay boyunca karbon açısından zengin toz halkaları oluşuyor ve bu halkalar JWST tarafından gözlemlenebiliyor.

Bu yeni sonuçlar, WR 140 gibi devasa ikili yıldız sistemlerinin evrendeki toz fabrikaları olarak potansiyel rollerine ışık tutuyor. WR 140'ın ürettiği toz halkaları, bilinen diğer tüm toz oluşturan WC sistemlerinin kapsamını aşıyor.

WR 140'ın yüz binlerce yıl içinde muhtemelen on binlerce toz kabuğu üreteceği tahmin ediliyor. Bu toz, yıldız oluşumunda önemli bir rol oynuyor.

GÜNEŞ SİSTEMİMİZDEN DAHA BÜYÜK

Halkaların birbirinden yaklaşık 1,4 trilyon km uzakta olduğu tahmin ediliyor. Bu, Güneş sistemimizin boyutundan çok daha büyük.

WR 140, karbon açısından zengin toz kabuklarının oluşumunu incelemek için doğal bir laboratuvar görevi görüyor. JWST, bu süreci daha iyi anlamak için WR 140'ı izlemeye devam edecek.