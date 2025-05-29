James Webb, şimdiye kadarki en derin görüntüsünü çekti

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) tek bir hedefe en uzun süre odaklanarak rekor bir derinlikte görüntü yakaladığını duyurdu.

Bu muhteşem fotoğraf, Dünya'dan 4,5 milyar ışık yılı uzaklıktaki Abell S1063 gökada kümesini ve ötesini gözler önüne seriyor.

Bu gözlem, JWST'nin olağanüstü yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Görüntü, gök bilimciler için değerli veriler içeriyor.

KÜTLE ÇEKİMSEL MERCEKLE EVRENİN İLK IŞIĞI

Abell S1063 gibi devasa gök cisimleri, kütle çekimsel mercek etkisi yaratarak arkalarındaki çok daha uzak galaksilerden gelen ışığı büküyor ve büyütüyor.

Görüntüdeki "çarpık yaylar" olarak beliren bu uzak galaksiler, evrenin milyarlarca yıl önceki haline ışık tutuyor.

Bu sayede bilim insanları, normalde gözlemlenmesi çok zor olan kadim galaksileri inceleme fırsatı buluyor. Kütle çekimsel merceklenme, JWST'nin evrenin derinliklerini keşfetmesinde önemli bir araç.

Farklı yakın kızılötesi dalga boylarında çekilen dokuz ayrı görüntünün birleştirilmesiyle oluşturulan bu derin JWST fotoğrafı, bilim insanlarının geçmişe bakmasını sağlıyor. Bu teknikle, evrenin henüz birkaç yüz milyon yıl yaşında olduğu Kozmik Şafak dönemindeki ilk galaksilerin oluşumu inceleniyor.

JWST, 2022'deki lansmanından bu yana erken evren anlayışımızda devrim yaratarak, ilk galaksilerin düşünülenden çok daha büyük olduğunu ortaya koydu. Bu son görüntü de bu keşif yolculuğuna önemli bir katkı sunuyor.