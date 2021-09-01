James Webb Uzay Teleskobu fırlatılmaya hazır

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan James Webb, fırlatılmak için gün sayıyor.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılması beklenen James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği James Webb Uzay Teleskobu, şimdiye kadar birçok kez ertelenmişti.

FIRLATILMAYA HAZIR

On yıldan fazla bir süredir gecikmelere maruz kalan ünlü teleskop, artık fırlatılmak için gün sayıyor. NASA'dan yapılan açıklamada, teleskobun tüm testlerden geçtiği ve fırlatma görevinin önünde herhangi bir engel kalmadığı vurgulandı.

James Webb'in, Northop Grumman'ın California'daki tesislerinden Güney Amerika'daki Fransız Guianası'na eylül ayında taşınması ve 31 Ekim'de bir Ariane 5 roketiyle fırlatılması planlanıyor.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

James Webb, Hubble'ın aksine Dünya'dan 1,6 milyon kilometre uzakta Güneş'in etrafındaki yörüngesinde dönecek. 2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu ise James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.