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    James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışı 7 ay ertelendi

    NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun planlanan fırlatma tarihine yetişmeyeceğini duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 13:01
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    James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılışı 7 ay ertelendi

    Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçmesi planlanan ve 2021 yılında yörüngeye fırlatılacak James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerin birçoğunun atmosferinin, yaşam için uygun olup olmadığını analiz edecek.

    GÖREV 7 AY ERTELENDİ

    NASA’nın Hubble Uzay Teleskobu’nun halefi olması için inşa ettiği  James Webb Uzay Teleskobu, yine bir erteleme haberi ile gündemde.

    Geçtiğimiz haftalarda NASA'dan yapılan açıklamada, James Webb'in daha önce duyurulan Mart 2021 fırlatma tarihine yetişemeyeceği belirtilmişti.

    Yeni yapılan açıklamada NASA, koronavirüs pandemisi ve teknik zorluklar nedeniyle söz konusu fırlatma görevini 7 ay erteleyerek 31 Ekim 2021 tarihini gösterdi.

    nasa

    KORONA NASA'YI DA VURDU

    NASA Bilim Misyonu Müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen, koronavirüsten önce her şeyin yolunda gittiğini, ancak pandemi döneminde birçok NASA merkezinin evden çalışma sistemine geçmesi nedeniyle işlerin yavaşladığını açıklamıştı.

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