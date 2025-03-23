James Webb, uzaydaki kozmik kum saatini görüntüledi

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Uzay, genç yıldızların kaotik ve enerjik dansına sahne oluyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun (JWST) çektiği bu çarpıcı görüntü, Lynds 483 (L483) olarak bilinen gaz ve toz bulutunun içindeki iki genç yıldızın dizginlenemeyen enerjisini gözler önüne seriyor.

Bu genç yıldızların yaydığı enerjik jetler, gaz ve toz kümeleriyle etkileşime girerek adeta parıldayan bir kum saati şekli oluşturuyor.

GENÇ YILDIZLARIN ENERJİK DANSINA JWST TANIKLIK EDİYOR

Genç yıldızlar, tıpkı çocuklar gibi enerjilerini kontrol etmekte zorlanırlar. Yakındaki gaz ve tozu yutarak büyüyen bu yıldızlar, zamanla aşırı büyük kütlelere ulaşabilirler.

Ancak bu süreçte, maddenin bir kısmını da güçlü jetler halinde uzaya geri püskürtürler. JWST'nin gözlemlediği L483, yeni yıldızların oluştuğu yoğun bir gaz ve toz bulutudur. Bulutun kalbinde, iki genç proto yıldız gizleniyor.

JWST'NİN KIZILÖTESİ GÖZLEM GÜCÜ L483'Ü AYDINLATIYOR

JWST, şimdiye kadar uzaya gönderilmiş en büyük ve en güçlü teleskoptur. Kızılötesi gözlem yeteneği ve yüksek çözünürlüğü sayesinde, daha önce diğer teleskoplarla gözlemlenemeyen detayları ortaya çıkarabiliyor.

L483 gibi yoğun gaz ve toz bulutları, görünür ışıkta gözlemlenmeyi engeller. Ancak JWST, bu tür hedefleri gözlemlemek için özel olarak tasarlandı.

KOZMİK KUM SAATİNİN SIRLARI ÇÖZÜLÜYOR

Görüntüde görülen ikiz alevler, merkezdeki iki yıldızdan çıkan püskürmelerdir. Yıldızların kendileri, kalın bir toz diskinde gizleniyor.

JWST, bu bölgeyi yüksek çözünürlüklü yakın kızılötesi ışıkta gözlemleyerek L483'ün şimdiye kadarki en detaylı görüntüsünü sundu.

Proto yıldızlar, maddeyi güçlü manyetik alanların yardımıyla kutuplara doğru yönlendirir ve saniyede yüzlerce kilometre hıza ulaşan güçlü jetler üretirler.

Bu kum saati şeklindeki gaz bulutları, kimyasal olarak zengindir ve zamanla metanol, karbondioksit ve diğer organik moleküllerin oluşmasına yol açar.