Japon Fugaku, yeniden dünyanın en hızlı bilgisayarı oldu

Japon Fugaku, yeniden dünyanın en hızlı bilgisayarı oldu

Japon üretimi süper bilgisayar "Fugaku", saniyede 440 katrilyondan fazla işlem yapma hızıyla bir kez daha dünyanın en hızlı bilgisayarı seçildi.

Teknolojinin bir hayli gelişmesiyle birlikte insanların yapması gereken hesaplamalar ve modellemeler de giderek karmaşık bir hal almaya başladı.

Bu sorunu ortadan kaldırmak için ise birçok güçlü bilgisayarın birleşmesi ve birbirleriyle uyumlu halde çalışması şeklinde ortaya çıkan süper bilgisayarlar devreye girdi.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu süper güçlü bilgisayarlar; günlük kullanım için değil, çözülmesi çok uzun zaman alan matematiksel problemlerde, fizik bilimleriyle ilgili modellemelerde ve insan zekâsının yetmeyeceği karışık hesaplamalarda kullanılmak için tasarlandı.

FUGAKU, YENİDEN DÜNYANIN EN HIZLISI OLDU

Yılda iki kez güncellenen dünyanın en hızlı süper bilgisayarlar listesinde Japonya'dan Fugaku, haziranda aldığı birinciliği kasımda da rakiplerine kaptırmadı ve dünyanın en hızlı süper bilgisayarı seçildi.

EN YAKIN RAKİBİNİ ÜÇE KATLADI

Yakaladığı 442 teraflop hızla Fugaku, en yakın rakibi ABD'li rakibi Summit'ten 3 kat daha fazla hesaplama ve en hızlı işlemde liderliğini korudu.

Fujitsu üretimi A64FX 48C 2,2 GHz işlemciyle desteklenen 7,6 milyondan fazla çekirdeğe sahip Fugaku, yakaladığı bu verilerle bir kez daha dünyanın en hızlı süper bilgisayarı unvanını elde etti.

Elektronik devi Fujitsu sponsorluğundaki Fugaku süper bilgisayarı, Kobe şehrindeki Rikagaku Araştırma Enstitüsünde (RIKEN) işletiliyor.

RIKEN'in bilim direktörlerinden Matsuoka Satoşi, Fugaku'nın bir kez daha ileri performansını ispat ettiğini ve süper bilgisayarın karbonsuzlaşma faaliyetlerinde kullanılmasını hedeflediklerini bildirdi.

EN HIZLI 10 SÜPER BİLGİSAYAR

En hızlı süper bilgisayar listesinde Fugaku'yu 148,8 teraflop hızla ABD'den Summit, saniyede 94,6 teraflop hızla yine ABD'den Sierra takip etti.

Çin'den Sunway TaihuLight saniyede 93 teraflop hızla 4'üncü, ABD'den Permutter saniyede 70,9 teraflop hızla 5'inci, yine ABD'den Selene saniyede 63,4 teraflop hızla 6'ncı oldu.

Listenin 7'ncisi, saniyede 61.4 teraflop hızla Çin'den Tianhe-2A olurken, Almanya'dan JUWELS Booster Module 44,1 teraflopla sekizinci sırada.

Listenin 9. ve 10. sırasında ise sırasıyla 35,5 teraflop hızla İtalya'dan HPC5 ve 30,5 teraflop hızla ABD'den Voyager-EUS2 yer aldı.