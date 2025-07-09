Japonlar geliştirdi: Güneş enerjili yelekler bu yaz sizi serinletebilir

Japonya'da geliştirilen yenilikçi bir teknoloji, sıcak yaz günlerinde serinlemek için fütüristik bir çözüm sunuyor.

Osaka'daki Expo 2025 fuarında personel, sıcağın etkilerini azaltmak için ultra ince güneş panelleriyle donatılmış özel güneş enerjili yelekler giyiyor.

GÜNEŞ PANELİ DEVRİMİ: PEROVSKİT TEKNOLOJİSİ

Geleneksel silikon panellerin aksine, bu yeleklerde kağıttan daha hafif olan ve perovskit adı verilen özel bir kristal sınıfından yapılmış esnek "güneş filmleri" kullanılıyor.

Bu yeni teknoloji, daha hafif ve ucuz olmasının yanı sıra, iç mekanlarda veya bulutlu havalarda bile güç üretebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

GÖLGEDE BİLE ŞARJ OLABİLİYOR

Geliştiricilere göre bu güneş enerjili yelekler, "gölgede, yağmurlu ve bulutlu havalarda" bile şarj olabiliyor.

Laboratuvar testlerinde yüzde 21,2'lik etkileyici bir verimlilik oranına ulaşan paneller, güneş enerjisinin yaklaşık beşte birini elektriğe dönüştürebiliyor.