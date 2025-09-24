Japonlar, telefon kullanımına saat kısıtlaması getirdi

Japonya'nın Toyoaki şehrinde belediye meclisi, kent genelinde akıllı telefon kullanımını kısıtlayan bir düzenlemeyi kabul etti. 1 Ekim'de yürürlüğe girecek olan karar, 7'ye karşı 12 oyla kabul edildi.

EĞLENCE AMAÇLI KULLANIMA 2 SAAT SINIRI

Düzenlemeye göre, Toyoaki'de yaşayan bireylerin sosyal medya gibi eğlence amaçlı akıllı telefon kullanımı günde 2 saat ile sınırlandırılacak.

İş veya eğitim amacıyla yapılan kullanımda ise herhangi bir kısıtlama olmayacak.

Karar kapsamında ayrıca, ilkokul çağındaki çocukların saat 21.00'den, daha büyüklerin ise 22.00'den sonra telefon kullanımını bırakması tavsiye ediliyor.

UYMAYANLARA CEZA YOK, AMAÇ TEŞVİK ETMEK

Yetkililer, bu kararın arkasındaki amacın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerle mücadele etmek ve insanları daha az akıllı telefon kullanmaya teşvik etmek olduğunu belirtti.

Bu nedenle düzenleme, kurala uymayan bireylere herhangi bir cezai yaptırım uygulamayacak.

Yetkililer, halkın büyük çoğunluğunun bu kurala gönüllü olarak uyacağına inandıklarını ifade etti.