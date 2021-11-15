Jeff Bezos: Uzay, insanlığın gelecekteki evi olacak

Blue Origin kurucusu Jeff Bezos, gelecekte insanların uzayda doğacağını ve Dünya'yı turist olarak ziyaret edeceklerini söyledi.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, son zamanlarda çeşitli uzay görevleriyle adından sıkça söz ettiriyor.

Blue Origin'i 2000 yılında kurduğundan bu yana Bezos, Amazon hisseleri satışıyla sağladığı finansmanla, şirket için yılda milyarlarca dolar harcıyor.

"İNSANLAR UZAYDA DOĞACAK"

Bezos, gelecek yüzyıllarda insanların uzayda doğacağını ve bir milyon insanı barındırabilecek dev yüzer silindirlerde yaşayacaklarını söyledi.

Ünlü milyarder, insanların nehirler, ormanlar ve vahşi yaşam ile Dünya’nın yerçekimini ve çevresini yeniden yaratacağını vurguladı.

"İNSANLAR DÜNYA'YI ZİYARET EDECEK"

Bezos, “Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler.” ifadelerini kullandı.