Jeff Bezos, uzaya birlikte çıkacağı ismi seçti: Wally Funk

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, Blue Origin ile temmuzda uzay seyahatine çıkacağı isim, 82 yaşındaki havacılık pilotu Wally Funk oldu.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin, son yıllarda uzay çalışmalarına hız vermiş durumda.

Blue Origin, uzaya turist götürmek için geliştirdiği yeni uzay mekiğini ocakta test etmişti. Şirket, şimdilerde ise New Shepard roketi ile ilk uzay turistlerini fırlatmayı amaçlıyor.

Fırlatılacak yolcular, yörüngeye kadar çıkmadan, uzayın sınırı kabul edilen 100 kilometreye kadar dikey olarak yükseldikten sonra inişe geçecek.

82 YAŞINDAKİ WALLY FUNK, BEZOS'A EŞLİK EDECEK

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 20 Temmuz'da gerçekleşecek fırlatmadaki yolcular arasında kendisi ve kardeşi Mark Bezos'un da yer alacağını duyurmuştu.

Jeff Bezos, 20 Temmuz'da Batı Teksas'tan fırlatılacak olan uzay gemisinde 82 yaşındaki havacılık pilotu Wally Funk'ın da yer alacağını duyurdu.

Bezos, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, “Zamanı geldi. Mürettebata hoş geldin Wally. 20 Temmuz'da onur konuğumuz olarak bizimle uçmanızdan heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

KADIN OLDUĞU İÇİN ASTRONOT EKİBİNE ALINMAMIŞTI

82 yaşındaki pilot ve eski uçuş eğitmeni olan Wally Funk, Federal Havacılık İdaresi'nin ilk kadın müfettişi ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun ilk kadın hava güvenliği müfettişi olarak görev yapmıştı.

1960'larda astronot eğitiminden geçen Funk, kadın olduğu için NASA'nın astronot birliklerine katılamamıştı. O zamanlar, NASA astronotlarının tamamı erkek askeri pilotlardan oluşuyordu.

82 yaşındaki Funk, uzaya çıkan en yaşlı kişi olacak ve 1998'de uzay mekiği Discovery ile 77 yaşında uzaya çıkan John Glenn'in rekorunu kıracak.